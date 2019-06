‘Ndrangheta | sette ergastoli e due pentiti condannati per l’omicidio Canale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019)e due. Così come aveva chiesto il sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Sara Amerio. Si è concluso il processo perdi Giuseppeconsumato il 12 agosto 2011 a Gallico, nella periferia nord della città dello Stretto. Un delitto diin risposta all’agguato in cui morì, nelmbre 2010, il boss Mimmo Chirico, da poco uscito dal carcere. Al termine della camera di consiglio, il gup ha deciso di condannare al carcere a vita i mandanti, gli organizzatori e il gruppo di fuoco responsabile del. Fine pena mai, infatti, per Antonino Crupi (genero del boss Mimmo Chirico), Domenico Marcianò, Giuseppe Germanò, Sergio Iannò, Filippo Giordano detto “Scaramacai”, il killer Cristian Loielo, e Salvatore Callea. Quest’ultimo, originario di Oppido Mamertina, era una sorta di broker dei killer che alle cosche di Gallico ...

