LIBRA | FACEBOOK LANCIA LA CRIPTOVALUTA ' Globalcoin' | la moneta per Fb e WhatsApp

Come funzionerà e a cosa servirà LIBRA - la moneta di Facebook : Alla fine è arrivata. La moneta di Facebook. Non proprio una moneta di Internet, Come spiegavamo qua, ma comunque un bel passo avanti, ora che Mark Zuckerberg ha rivelato, in un lungo post su Facebook, chi entrerà a far parte del club che sosterrà Libra, Come si chiama la nuova criptovaluta. Un nome non scelto a caso: in latino significa 'bilancia' e il messaggio è chiaro, ossia trasmettere senso di equilibro e stabilità in un mondo, quello ...

Ecco LIBRA - la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondo : Ecco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il ...

Facebook : criptovaluta si chiamerà LIBRA : 12.50 La criptovaluta di Facebook si chiamerà Libra, si basa sulla tecnologia blockchain e dovrebbe essere lanciata nel 2020. Lo ha annunciato il ceo, Mark Zuckerberg, in un post sul social. La moneta elettronica sarà gestita da una non-profit, la Libra Association,di cui fanno parte le società che utilizzeranno "Libra per i propri servizi". Per ora sono 27.Obiettivo,ha detto Zuckerberg,è arrivare a cento al momento del lancio."Aspiriamo a ...

Facebook : criptovaluta si chimerà LIBRA : 12.50 La criptovaluta di Facebook si chiamerà Libra, si basa sulla tecnologia blockchain e dovrebbe essere lanciata nel 2020. Lo ha annunciato il ceo, Mark Zuckerberg, in un post sul social. La moneta elettronica sarà gestita da una non-profit, la Libra Association,di cui fanno parte le società che utilizzeranno "Libra per i propri servizi". Per ora sono 27.Obiettivo,ha detto Zuckerberg,è arrivare a cento al momento del lancio."Aspiriamo a ...

Facebook annuncia LIBRA - la criptovaluta con cui potrai pagare ovunque : Facebook ha annunciato oggi l'arrivo di Libra, la nuova moneta digitale che sarà disponibile a partire dal 2020. Si tratta di una valuta basata sulla blockchain e pensata per non essere una risorsa speculativa, come i Bitcoin, ma piuttosto come forma di denaro digitale ancorata a un paniere di valute e di risorse in grado di renderla stabile praticamente quanto una moneta emessa da una banca centrale. A garantirne la validità ...

La zecca di Zuck. Facebook lancia la criptovaluta LIBRA : Facebook vuole rivoluzionare il mercato delle monete digitali e promette a tutti gli i suoi utenti di effettuare via smartphone pagamenti istantanei, come inviare un sms o un messaggio di chat, a costi bassi o nulli. È l’ambizione di Libra, la nuova criptovaluta fortemente voluta da Mark Zuckerberg, presentata oggi alla stampa. Nel 2020 partirà il progetto e-commerce del fondatore di Facebook che per partecipare ...

Facebook svela LIBRA - criptovaluta globale dalle grandi ambizioni : La moneta sarà lanciata nella prima metà del prossimo anno e sarà gestita dalla Libra Association che raduna i 28 partner iniziali del social e ha sede a Ginevra, in Svizzera. Anche su Messenger e WhatsApp

Facebook svela LIBRA - criptovaluta dalle grandi ambizioni : La moneta sarà lanciata nella prima metà del prossimo anno e sarà gestita dalla Libra Association che raduna i 28 partner del social e ha sede a Ginevra, in Svizzera. Anche su Messenger e WhatsApp

Ecco LIBRA - la criptovaluta di Facebook : sarà aperta e garantita da asset reali per pagamenti istantanei : L'annuncio è arrivato da Menlo Park dove da oltre un anno è al lavoro una squadra specifica guidata dall'ex presidente di PayPal, David Marcus, che ha ideato l'architettura di un sistema in cui Facebook...

Il bitcoin vola in attesa di LIBRA - la criptovaluta di Facebook : Martedì si alzerà il sipario sulla criptovaluta che Facebook lancerà per facilitare i pagamenti tra i suoi utenti. Intanto il progetto di blockchain del gruppo di Mark Zuckerberg, rafforzato anche dalla presenza di un nutritpo gruppo di player finanziari, retail e tecnologici, è bastato a riportare in auge il bitcoin, che in serata è quotato attorno a 9.300 dollari, ai massimi dell’anno...

Globalcoin - criptovaluta di Facebook/ Project LIBRA - moneta virtuale rivale Bitcoin? : Project Libra, domani Facebook presenza la sua criptovaluta, il Globalcoin per 'fronteggiare' Bitcoin e simili: la moneta virtuale 'diversa' dalle altre