Inter | Barella avrebbe già deciso | vuole solo i nerazzurri

BARELLA ALL'Inter?/ Maxi offerta al Cagliari : individuato il suo sostituto : Nicolò BARELLA-Inter, nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Cagliari: nuova offerta, i rossoblu hanno individuato il sostituto.

Nicolò Barella all'Inter?/ Vertice col Cagliari : offerti 35 milioni più tre giocatori : Nicolò Barella-Inter, nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Cagliari: in programma un Vertice nelle prossime ore, le ultime notizie.

Calciomercato Inter - ultime notizie : nerazzurri tra Barella e Lukaku : Calciomercato Inter, ultime notizie: nerazzurri tra Barella e Lukaku Per la prima volta dopo tanti anni, sembra che in casa Inter abbiano le idee chiarissime sul futuro della squadra e sul prossimo mercato. Dopo l’arrivo di Antonio Conte è sempre più vicino il ritorno di Lele Oriali, che avrà il ruolo fondamentale di collante tra squadra e società e andrà a definire la composizione dirigenziale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, ...

Barella all'Inter?/ Incontro con l'agente in sede - accordo vicino con il Cagliari : Nicolò Barella-Inter, ci siamo: vertice in corso con l'agente del centrocampista del Cagliari, ecco le cifre dell'affare e le contropartite.

Calciomercato Inter - Giulini confessa : “Ci hanno chiesto Barella - ma l’offerta non ci soddisfa” : Calciomercato Inter – Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della trattativa per Nicolò Barella. Ecco le sue parole. “L’Inter è Interessata al giocatore come altri club. Ha fatto una proposta sicuramente seria, la stiamo valutando, ma ancora non ci soddisfa. Pronto per la Champions? Vedremo se va in un club che gioca la Champions, ma il giocatore anche in nazionale ...

Da Barella a Dzeko - fino a Lukaku : pronta a nascere l'Inter di Conte : l'Inter sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. Anche ieri l'allenatore nerazzurro era in sede per un vertice di mercato con i dirigenti, a dimostrazione che non si vuole tralasciare nulla, lavorando nei dettagli. L'intenzione è quella di creare una squadra altamente competitiva, che possa interrompere il dominio della Juventus, che in Italia dura in maniera incontrastata da ...

Barella - il Milan sfida l'Inter/ Strada in salita : 'Nicolò non vede l'ora di...' : Nicolò Barella: inserimento del Milan nella trattativa tra Cagliari e Inter. Maldini può giocarsi la carta Cutrone, Marotta invece...

Calciomercato Milan - inserimento per Barella ma l’Inter rimane in vantaggio : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista ...

Sarri aspetta Juve - Barella all’Inter è fatta : Ore decisive per il valzer delle panchine. Sarebbero infatti imminenti gli annunci di Sarri alla Juventus (dove porterebbe con se' dal Chelsea EMERSON PALMIERI), GIAMPAOLO al Milan e FONSECA alla Roma, mentre SEMPLICI ha rinnovato con la Spal e DE ZERBI ha fatto sapere che rimane al Sassuolo. In casa Genoa tira aria di addio a PRANDELLI (dovrebbe subentrare ANDREAZZOLI), alla Sampdoria dovrebbe invece arrivare PIOLI. Confermato MONTELLA, dopo un ...

Calciomercato Inter - settimana decisiva per Barella e Dzeko : ore calde per Icardi [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – settimana decisiva in casa Inter per Barella e Dzeko. Cinquanta milioni per il centrocampista del Cagliari, si punta a bonus e contropartite per diminuire il prezzo; i sardi restano fermi sulla loro posizione ma Marotta è sicuro di chiudere l’affare in tempi brevi: Bastoni, Dimarco, Karamoh e Eder le contropartite gradite agli isolani; con Barella c’è già l’accordo per un quinquennale da oltre ...

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Calciomercato Inter : per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve : Calciomercato Inter: per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve Dopo un lungo chiacchierare sembra finalmente essere giunta una conclusione: Nicolò Barella diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. I nerazzurri sembrerebbero infatti aver finalmente superato la folta concorrenza per il giovane centrocampista classe ’97 e sono pronti l’affare forse già a partire dalla prossima settimana. Tassello molto importante ...

Calciomercato Inter - incontro con il Cagliari per Barella : la richiesta del club rossoblù è altissima : Nel corso di una cena svoltasi ieri sera a Milano, Inter e Cagliari hanno cominciato a parlare di Barella, per il quale i rossoblù chiedono 50 milioni Trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorsi, l’Inter ha iniziato ufficialmente la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, profilo individuato dal club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo. LaPresse/Pennacchio Emanuele Nella serata di ieri c’è ...

Calciomercato Inter - Barella obiettivo sempre più concreto : le tre contropartite offerte al Cagliari : Calciomercato Inter – La trattativa tra il Cagliari e l’Inter per l’approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite oltre al conguaglio in denaro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell’affare Eder (di ritorno dalla Cina), ...