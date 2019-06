Iaaf choc | “Semenya è biologicamente maschio” La sudafricana | “Usata e ora ferita”

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) Non c'e' fine alla querelle tra la IAFF e Caster Semenya, la mezzofondista e velocista due volte campionessa olimpica degli 800 metri e tre volte iridata sempre nella stessa specialita'. Ma stavolta la federazione internazionale e' andata giu' duro, rendendo noto il documento di 163 pagine del processo Tas: la Semenya, e' la sintesi, e' "una di quelle atleteuomini ma con tratti d'identita' di genere femminile".Dopo che Caster Semenya aveva accusato la federazione mondiale di atletica di averla usata "come cavia da laboratorio nella faccenda riguardante il nuovo regolamento sugli atleti iperandrogenici", costringendola, per gareggiare, a sottoporsi a test del sesso e a cure ormonali ("Non permettero' piu' che usino il mio corpo", aveva aggiunto la 2 volte olimpionica degli 800 metri), la risposta della federazione internazionale non si e' fatta attendere ed e' stata ...

Agenzia_Ansa : #Atletica: Iaaf choc '#Semenya è biologicamente maschio'. Rese note le memorie esposte a Tas. Sudafricana: 'usata e… - manuhellt : RT @Sport_Mediaset: Atletica, #Iaaf shock: 'Semenya biologicamente maschio' - Comboasesto : RT @Sport_Mediaset: Atletica, #Iaaf shock: 'Semenya biologicamente maschio' -