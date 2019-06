Google Chrome ora è completamente personalizzabile | su desktop | ecco finalmente i veri

Ecco tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta : Così come anticipato un paio di giorni fa, sono diverse le novità introdotte dagli sviluppatori di Google Chrome con la versione 76 Beta. Ecco quali sono L'articolo Ecco tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta proviene da TuttoAndroid.

Ecco come organizzare le schede in gruppi in Google Chrome : Con pochi accorgimenti è possibile impostare i gruppi di schede in Google Chrome definendo delle etichette per ogni gruppo per organizzare le schede in gruppi visivamente distinti, ad esempio per separare le schede associate a diversi compiti.

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito.

Google Chrome non eliminerà gli ad-blocker - ma li renderà più sicuri : Google spiega come cambierà la gestione delle estensioni, che non impedirà il funzionamento degli ad-blocker, come ipotizzato.

Google Home e Chromecast quasi inutilizzabili da tempo per alcuni utenti e la soluzione latita : Pensate ad un Google Home oppure ad un Chromecast privati di buona parte delle capacità smart: esatto, sarebbero sostanzialmente inutili

Google Chrome 75 migliora la modalità scura con un toggle dedicato : Il tema scuro è stato notevolmente migliorato nella versione 75. Innanzitutto, sembra che non sia più necessario abilitare un flag, in quanto la pagina "Temi" dovrebbe essere visibile nelle impostazioni di Chrome per impostazione predefinita. Se si desidera ignorare la modalità scura, Google Chrome 75 consente anche di forzare la modalità luminosa in modo che rimanga sempre attiva, inoltre il testo sui titoli delle schede è finalmente bianco e ...

Google Chrome 75 in roll out su Android con un po' di novità : Google Chrome 75 raggiunge il canale stabile con un paio di novità che riguardano la gestione delle password e la possibilità, per gli sviluppatori, di migliorare l'esperienza di navigazione. Grazie al livello 2 dell'API Web Share, i siti web ora sono in grado di visualizzare pulsanti di condivisione che aprono gli stessi fogli di condivisione del sistema utilizzati dalle applicazioni native.

Project Strobe espande i propri controlli di sicurezza alle estensioni di Google Chrome : Google vuole assicurarsi che le oltre 180 mila estensioni disponibili per Chrome non violino la privacy degli utenti: questi nuovi controlli fanno parte di Project Strobe. Anche le applicazioni che hanno accesso ai dati di Google Drive dovranno sottostare a nuovi requisiti a partire dall'anno prossimo.

Google dà un giro di vite alla privacy delle app di Chrome : Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) È ora di cambiare e impegnarsi di più nella protezione della privacy degli utenti. Così sembra dire Google agli sviluppatori delle estensioni per il suo browser Chrome, annunciando due importanti cambiamenti sui criteri di protezione della privacy che entreranno in vigore quest’estate. Innanzitutto la società di Mountain View consentirà agli sviluppatori di richiedere l’accesso ai soli ...

La barra inferiore più grande di Google Chrome arriva nella versione beta : Il team del colosso di Mountain View ha rilasciato una nuova versione beta di Google Chrome con cui viene ridisegnata l'interfaccia utente del browser

Google Chrome testa una barra inferiore più grande ed esplicativa : Google sta testando, al momento solo su Chrome Canary, una barra inferiore più esaustiva, con le etichette al di sotto dei pulsanti.

Un buco nella sicurezza Google : Chrome - Safari e Firefox (mobile) sono stati a rischio : Forse non tutti sono a conoscenza dell'importanza del Google Safe Internet Browsing, un tool utile a sventare fenomeni di phishing che altrimenti avrebbero più facilmente fare presa sugli utenti che navigano in rete. Purtroppo, però, lo strumento ha avuto a che vedere con un exploit decisamente importante a cavallo tra il 2017 ed il 2018, fortunatamente poi risolta per mano di un progetto accademico. Come riportato da 'gizchina.com', la falla ...

I Gruppi per le schede di Google Chrome disponibili per tutti : Da tempo il team di Google lavora su Gruppi di schede in Chrome per Android, così da consentire agli utenti di organizzarle ordinatamente

Come eliminare i siti più visitati su Google Chrome : Se utilizzate il browser Google Chrome, sicuramente avrete notato che ogni volta che si apre una Nuova scheda vengono visualizzati i siti Web più visitati sotto la barra di ricerca di Google. In questa guida leggi di più...