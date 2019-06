Fincantieri e Cnr | innovazione in campo navale

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019)e il Consiglio nazionale delle ricerche hanno presentato i risultati di 6 progetti di ricerca multidisciplinari, nell’ambito del finanziamento relativo all’indel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questi progetti, il Cnr ha svolto la funzione di coordinamento scientifico, coinvolgendo nove istituti del Dipartimento di ingegneria, ict e tecnologie per l’energia e i trasporti (Cnr-Diitet), uno del Dipartimento scienze chimiche e tecnologie dei materiali (Cnr-Dsctm) e tre università (Genova, Trieste e Sapienza). L’intero programma si inserisce nella strategia seguita dadi Open Innovation, un paradigma con cui le imprese sviluppano delle reti di competenze, collegando i propri fornitori, università e centri di ricerca, allo scopo di cooperare per la risoluzione di problemi complessi. Nell’approccio, il Cnr ha ...

BJLiguria : Fincantieri-Cnr collaborano per l'innovazione in campo navale: ecco i 6 progetti di ricerca -… -