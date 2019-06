È il giorno delle scuse al popolo di Hong Kong Ma la governatrice resta in

Torino - due cadaveri di giovani delle Bahamas ritrovati nel Po. Uno aveva un permesso di soggiorno diplomatico : Due cadaveri recuperati nel Po, a Torino, nel giro di 24 ore. Due giovani delle Bahamas, uno di 29 e l’altro di 28 anni, sui quali adesso la polizia sta indagando per capire le cause della morte e il motivo per cui si trovavano in Italia. Un mistero che si infittisce, visto che il primo corpo recuperato è quello di Ramsey Alrae Keiron con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. L’amico e connazionale ...

Il «terrore» delle elezioni anticipate : un giorno di panico in Parlamento Ma anche Casaleggio spinge per il voto : I deputati atterriti dall’ipotesi di un ritorno alle urne. Soprattutto chi teme di non essere rieletto

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Genova - Ponte Morandi : primo giorno di demolizione delle case - raccolti gli ultimi suppellettili : Al via oggi le operazioni preliminari necessarie alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru e mentre nel frattempo vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Chiusa anche la vicina via Fillak. Inoltre alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla ...

Renzi - la profezia il giorno prima delle Europee : «Salvini? È ai titoli di coda» : «I conti dei populisti non tornano, i numeri dell'economia sono disastrosi, hanno portato il paese al tracollo. Il populismo funziona solo all'opposizione». L'ex premier...

Le notizie del giorno – Valzer di allenatori in Serie A - il messaggio d’addio di Spalletti - le fasce delle italiane in Champions ed Europa League : Valzer PANCHINE IN Serie A – Si muovono le big, l’Inter ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Conte, per quanto riguarda la Juventus, il nome in pole come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è quello di Jurgen Klopp. La notizia più importante di oggi riguarda l’Atalanta, dopo l’impresa della qualificazione in Champions League il tecnico Gasperini avrebbe dunque deciso di rimanere in nerazzurro. Sfuma dunque la possibilità ...

Prato - infarto mentre è al seggio : morta una donna - quarto decesso nel giorno delle elezioni : Una donna di 72 anni è morta per un infarto mentre si trovava in un seggio di Seano, in provincia di Prato, dopo essere stata colta da un malore. In presenza dei familiari, si è accasciata ed è stata trasferita in ospedale, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. È questo il quarto decesso verificatosi nel giorno delle elezioni europee.

Porcia - sposi nel giorno delle elezioni : al seggio prima del “Sì” : Porcia, sposi nel giorno delle elezioni: al seggio prima del “Sì” Una 25enne si è presentata al seggio nel Pordenonese prima di indossare l’abito bianco. La ragazza è anche candidata alla carica di consigliere comunale. Alle urne è andato di primo mattino, per evitare di incontrare la sposa, anche il futuro ...

Matteo Salvini - blitz all'alba nel giorno delle Europee : "Diffondete questo video" : La sfida di Matteo Salvini arriva di buon mattino. Nel giorno del voto per le elezioni Europee, il leader della Lega suona la carica sui social, dove il silenzio elettorale, di fatto, viene sistematicamente aggirato. Lo fa postando un paio di tweet in cui invita ad andare a votare. In particolare un

Pamela Prati a Verissimo confessa la verità su Mark Caltagirone : «Dovevo incontrarlo il giorno delle nozze». La dura reazione di Silvia Toffanin : Sabato pomeriggio a Verissimo l'attesa confessione di Pamela Prati che come vi abbiamo anticipato su Leggo.it ha ammesso: «Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste»....

Caso Prati - Pamela e la confessione a Verissimo : “Non ho mai visto Mark - né l’ho mai sentito al telefono. L’avrei incontrato il giorno delle nozze” : Sabato Pamela Prati tornerà per la terza volta a Verissimo, l’intervista in onda su Canale 5 sarà una vera e propria confessione. La showgirl sarda nel corso della registrazione ha infatti ammesso che Mark Caltagirone, l’imprenditore di cui parlava come futuro sposo, in realtà non esiste. Il sito Dagospia fa sapere che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe poi raccontato in lacrime di essere stata plagiata dalle due ...

Pamela Prati confessa dalla Toffanin : 'Avrei incontrato Caltagirone il giorno delle nozze' : Viene scritto un nuovo capitolo nella soap italiana del momento che vede il coinvolgimento di Pamela Prati e delle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La veridicità delle nozze della showgirl con Mark Caltagirone è stata messa in discussione da settimane ormai, diventando oggetto di discussione in salotti televisivi e social network. La Prati, però, ha sempre difeso la sua relazione, continuando a confermare le imminenti nozze ...

L’uomo del giorno – Rodrigo De Paul - gli occhi delle big per il talento argentino : L’uomo del giorno di oggi è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che compie 25 anni. Quasi conclusa la sua terza stagione al Friuli, la più proficua e che per questo ha attirato le attenzioni delle big. Ma la sua carriera inizia in patria, dieci anni alle giovanili del Racing Avellaneda (dal 2002 al 2012) prima dell’approdo in prima squadra con i biancazzurri, fino al 2014. Poi il passaggio in Europa, in Spagna. ...

Medico per un giorno : progetto formativo per studenti delle scuole superiori napoletane : Ci sono la cardiologia e la pediatria in testa alle scelte dei futuri medici napoletani. Il dato è emerso dal progetto “Medico per un Giorno”, realizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. L’esperimento che ha coinvolto i ragazzi del IV e V anno delle scuole superiori di Napoli e provincia che aspirano a diventare medici, si è concluso oggi. E i dati sono veramente incoraggianti. Il 65% degli studenti ...