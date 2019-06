Bimbo di un anno gravissimo in ospedale | Ha ingerito cocaina

Bimbo di un anno positivo alla cocaina : ricoverato in gravi condizioni : Dopo gli accertamenti dei medici il piccolo è risultato positivo alla cocaina. Dopo essere stato soccorso a Piacenza, il...

Papà 29enne lancia il figlio dal quinto piano : Bimbo muore nel giorno del suo primo compleanno : La tragedia in Cina: un uomo di 29 anni, dopo una lite per questioni di soldi con sua madre, avrebbe preso il figlioletto e lo avrebbe lanciato da una finestra di casa. Il piccolo è precipitato per una ventina di metri ed è morto sul colpo. I media locali hanno mostrato le immagini strazianti dei nonni in lacrime che cullavano il cadavere del nipotino.

Il Bimbo piange - le infermiere si fanno manicure. Ma potrebbe essere un “fake” : «Aspettiamo di conoscere i fatti, poi se c’è qualcuno che ha sbagliato pagherà con i provvedimenti disciplinari che saranno sicuramente presi nel caso quanto si vede corrispondesse a realtà». In effetti, è di tutti la speranza che si tratti di una fake news o di un video falso quello diffuso in queste ore dove due “presunte” infermiere dell’ospedale civile di Nola (Napoli) vengono riprese mentre si dedicano alla manicure invece che ...

Roma. Bimbo di un anno muore in un asilo di zona Appio : Tragedia in una scuola. Un bambino di un anno è morto nel sonno mentre riposava su un lettino dell’asilo nido

Gli hanno rotto il sondino dell’insulina! Bimbo malato picchiato dai bulli : Un grave episodio di bullismo in una scuola della provincia di Torino, dove un ragazzino è stato preso a calci e pugni da un gruppo di coetanei che gli hanno rotto anche il sondino dell'insulina, che è costretto a portare costantemente con sé. La vittima degli abusi ha raccontato il tutto ai suoi genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri: il giovane, infatti, sarebbe stato costretto a subire per anni vessazioni e umiliazioni psicologiche ...

Trovata morta 19enne incinta scomparsa 20 giorni fa : “Le hanno strappato il Bimbo dal grembo” : Choc a Chicago, Stati Uniti, dove è stata Trovata morta in un bidone dell'immondizia la 19enne Marlen Ochoa-Lopez, incinta al nono mese di gravidanza. La ragazza era scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad ucciderla sarebbe stata una donna di 46 anni, che aveva conosciuto su Facebook, e che avrebbe le avrebbe strappato il bimbo dal grembo, rivendicandolo come suo.Continua a leggere