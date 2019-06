Acquisto auto e intestazione diversa dall’acquirente | come si deve fare

“Dovevamo fare un Acquisto” e abbandonano la figlia di 5 anni in auto : denunciati i genitori : Una bambina di cinque anni è stata lasciata da sola in auto per circa mezz'ora nel centro di Cagliari: a trovarla un passante che ha chiamato il 113. I genitori della bimba, tornati all'automobile, hanno dichiarato di essersi allontanati solo per un acquisto e per non più di dieci minuti. Versione che non convince gli agenti che li hanno denunciati.

Legge 104 : Acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire : Legge 104: acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire Chi ha un pass per disabili e può dunque parcheggiare nelle aree di sosta non ha sempre diritto alle altre agevolazioni previste per i titolari di Legge 104 e legate al settore auto. Stiamo parlando dell’Iva agevolata al 4%, così come detrazione Irpef al 19% sulla spesa sostenuta. La cosa spessa manda in confusione i diretti interessati, i quali non comprendono, per certi ...

Osservatorio Compass - Record di prestiti per lAcquisto di auto : Senza prestiti, otto italiani su dieci rinuncerebbero allacquisto dellauto nuova (e anche a quella di seconda mano). LOsservatorio Compass parte da questo dato, sottolineando limportante aumento del credito al consumo, sempre più fondamentale per il settore automobilistico. Nel 2018, secondo i numeri del Focus auto-moto presentato oggi, i finanziamenti hanno fatto registrare un nuovo Record: circa 17 miliardi di euro erogati, con un aumento del ...

Auto elettriche - ecco i motivi per cui gli italiani sono restii all’Acquisto : E’ arrivato il momento di abbattere gli stereotipi negativi che aleggiano intorno al mondo dell’Auto elettrica Se da un lato l’industria dell’Automotive sta subendo pressioni a livello normativo per adottare un modello di business più green, dall’altro i consumatori stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle emissioni provenienti dai motori a combustione tradizionali. Ciononostante, il numero di veicoli ...

Legge 104 : detrazioni fiscali Acquisto auto con finanziamento - come averle : Legge 104: detrazioni fiscali acquisto auto con finanziamento, come averle I titolari di Legge 104 hanno diritto a delle detrazioni fiscali e particolari agevolazioni legate all’acquisto di un’automobile. Le agevolazioni sono riservate solo ad alcuni soggetti con disabilità e solamente per alcuni tipi di veicoli. Andiamo a riepilogare cosa c’è da sapere sulle agevolazioni legate al settore auto per i titolari di Legge 104, con una nota anche ...