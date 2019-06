Scontrini elettronici | niente multa per 6 mesi Ok compromesso salva-Roma e salva-Comuni

Pagelle fiscali - arriva la proroga al 30 settembre. Scontrini elettronici - niente multa per 6 mesi : Le partite Iva soggette alle nuove Pagelle fiscali avranno più tempo per i versamenti delle imposte: i termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre. Moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli Scontrini e delle ricevute on line...

