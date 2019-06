Nicolò Barella all' Inter? Vertice col Cagliari | offerti 35 milioni più tre giocatori

Barella - il Milan sfida l'Inter/ Strada in salita : 'Nicolò non vede l'ora di...' : Nicolò Barella: inserimento del Milan nella trattativa tra Cagliari e Inter. Maldini può giocarsi la carta Cutrone, Marotta invece...

Calcio - Federico Chiesa e Nicolò Barella : “Vogliamo vincere le due gare con la Nazionale maggiore e poi l’Europeo Under 21” : Sono decisi a prendersi tutto Federico Chiesa e Nicolò Barella, che dal ritiro della Nazionale maggiore di Calcio parlano sia delle gare delle qualificazioni agli Europei 2020 che attendono gli azzurri che della rassegna continentale dell’Under 21 che inizierà tra qualche giorno e che li vedrà protagonisti. Così Federico Chiesa in conferenza stampa: “Ci aspettano due partite importanti per la Nazionale A. Vincerle entrambe sarebbe ...

Nicolò Barella confessa il proprio sogno - Calciomercato.biz : La Premier? Sicuramente è uno dei campionati più competitivi al mondo e lo stiamo vedendo anche in Champions League dove tutte, o quasi, stanno arrivando in fondo'. Barella ha poi parlato di una ...

Cagliari - il patron Giulini vuole trattenere il gioiellino Nicolò Barella : Cagliari, il presidente Giulini vuole provare in tutti i modi a convincere Barella a rimanere in Sardegna, compito non semplice Il presidente del Cagliari Giulini, si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara odierna vinta dalla sua squadra per 1-0 contro il Frosinone. Il patron ha affrontato il discorso salvezza, ma ha parlato anche di Nicolò Barella: “Il nostro campionato non finisce oggi, ci restano ancora 5 partite e ...