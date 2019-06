Milano | padre e figlio aggrediscono infermiere al Fatebenefratelli

Bimbo ucciso a Milano - il gip : “Il padre potrebbe rifarlo”. Sui piedini del piccolo anche bruciature di sigarette : potrebbe uccidere ancora, nonché fuggire, e quindi deve restare in cella Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato mercoledì per l’omicidio di suo figlio Mehmed, di 2 anni e 5 mesi. Per questo il gip di Milano Valerio Natale ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per l’uomo. Il giudice ha ritenuto infatti che vi siano sia “il concreto pericolo di reiterazione del reato” che il “pericolo di ...

Milano - parla la mamma del bimbo ucciso dal padre : ‘I piedini bruciati con l’accendino’ : Continuano nel carcere di San Vittore a Milano gli interrogatori di Aljica Hrustic. Il 25enne rom di origine croata, ma nato a Firenze, è accusato di aver barbaramente ucciso a botte il figlio Mehmed, di soli 2 anni e 5 mesi, nella notte tra martedì e mercoledì. Assistito dall’avvocato Giovanna Berra, il giovane sta ripercorrendo davanti al pm Giovanna Cavalleri tutti i passaggi di quanto accaduto verso le tre, nella casa occupata in cui vive ...

