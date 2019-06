L' Iran pronto a disobbedire sul nucleare Chiede l' intervento dell' Europa | che si spacca

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Entro dieci giorni l’supererà il limitee riserve di uranio a basso arricchimento consentiti dall’accordo suldel 2015. Lo ha riferito il portavocea Agenziaiana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, durante una visita di giornalisti locali al reattore ad acqua pesante di Arak, mostrata in diretta dalla tv di Stato. “Abbiamo quadruplicato il ritmo di arricchimento - ha detto Kamalvandi - e accelerato ancora, quindi in 10 giorni supereremo il limite consentito di 300 chili. Ma c’è ancora tempo... se i Paesi europei agiscono”. Da oggi inizia il conto alla rovescia e, entro il 27 giugno “la nostra produzione di uranio supererà il limite 300 kg”. Kamalvandi ha anche aggiunto che l’potrebbe tornare ad arricchire il proprio uranio fino al 20% “in base alle esigenze del ...

