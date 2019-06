La Puglia ha un grosso problema con dei pappagallini voraci

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'attacco di lupi e cinghiali, il flagello della Xylella ed ora l'arrivo (aggressivo) dei “parrocchetti monaci”, pappagalli di colore verde della specie Myiopsitta Bonaparte, che hanno preso di mira frutta e ortaggi. Il fenomeno ha dapprima avuto un esordio lieve, a Molfetta, poi ha cominciato ad espandersi sempre nel Barese ed ora è concentrato soprattutto nel perimetro delimitato dai comuni di Molfetta, Bitonto e Giovinazzo. Solitamente siamo abituati a vedere i pappagalli come animali domestici di presenza gradevole, ma non è questo il caso perché i “parrocchetti monaci” insi sono scatenati e rappresentano la disperazione di parecchi agricoltori. “L'origine del fenomeno? Non ci sono riscontri precisi - dichiara ad Agi Luigi Cuoccio, agricoltore di Bitonto -, il tutto viene fatto risalire ad una decina di anni fa, ed anche oltre, quando un camion che trasportava ...

