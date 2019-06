Epidemia di morbillo in Congo | MSF | “Urge agire subito”

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) A seguito della dichiarazione ufficiale di un’di, Medici Senza Frontiere (MSF) chiede un’imponente mobilitazione da parte di tutte le organizzazioni nazionali e internazionali competenti per vaccinare più bambini e trattare i pazienti affetti dalla malattia in Repubblica Democratica del. “Le équipe di MSF, in collaborazione con quelle del ministero della salute, stanno facendo tutto il possibile per ridurre la catena di trasmissione della malattia, vaccinando non appena vengono segnalati casi die fornendo assistenza ai pazienti. Tuttavia, in aggiunta agli sforzi già compiuti negli ultimi mesi, servono più risorse e organizzazioni. Garantire la fornitura di vaccini e medicinali è essenziale, prima è meglio è“, ha dichiarato Rachel Séguin, coordinatrice medica di MSF in RDC. L’diin Repubblica Democratica del ...

