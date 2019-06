Cagliari | il futuro di Barella sembra davvero deciso | anche Joao Pedro potrebbe andare via

Cagliari - Maran : “il rinnovo di Cragno è una garanzia” poi parla del futuro : “Il rinnovo di Alessio Cragno e’ una garanzia per tifosi del Cagliari”. Sono le dichiarazioni del tecnico dei sardi Rolando Maran ai microfoni di Sky, dopo il rinnovo dell’estremo difensore fino al 2024. Cragno, Barella e Pavoletti sono tre calciatori della Nazionale. “E’ un orgoglio avere tre nazionali praticamente in pianta stabile. Vedere gratificato il loro lavoro e’ anche una gratificazione ...

Basket : c’è futuro per Torino - nasce la Reale Mutua che giocherà in Serie A2 con il titolo sportivo di Cagliari : In qualche modo, il Basket a Torino, dopo le sciagure dell’Auxilium, sembra salvo. A fornire la scialuppa di salvataggio al capoluogo piemontese ci pensa, oltre al progetto Una Mole di Basket, Stefano Sardara, già presidente della Dinamo Sassari e anche della sua società satellite in Serie A2, l’Academy, che fa base a Cagliari e che ha giocato la stagione 2017-2018 nel girone Ovest e la successiva a Est. E’ proprio ...

Cagliari-Lazio - Inzaghi : 'Voglio un posto in Europa. Non c'è tempo per pensare al futuro' : Vero, c'è la finale di Coppa Italia da giocare contro l' Atalanta . Con la squadra di Gasperini al quarto posto, vincendo il trofeo c'è quindi con la possibilità tutta teorica di rientrare comunque ...

Cagliari - la decisione di Maran sul futuro di Pavoletti : La permanenza di Leonardo Pavoletti è l'obiettivo numero uno di Rolando Maran in vista della nuova stagione del Cagliari. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore - fresco di rinnovo - ha deciso: chiederà subito che il centravanti venga blindato. Maran vuole che il Cagliari della prossima stagione riparta proprio da Pavoletti.

Napoli-Cagliari - Maran in conferenza stampa : il bilancio della stagione ed il futuro : “Queste ultime quattro partite ci serviranno per continuare a consolidare le basi sulle quali proseguire. Saranno test impegnativi, a cominciare da quello di domani, sul campo della seconda forza del campionato. I numeri dicono che sarà difficile fare risultato, ma il nostro futuro passa anche attraverso esami così complicati”. Sono le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari in conferenza in vista del match ...

Roma - Ranieri : 'Futuro? Dio vede e provvede. E occhio al Cagliari' : Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, presenta la sfida con il Cagliari in programma dopodomani, e predica attenzione: 'Si deve rispettare ogni avversario, i ragazzi lavorano intensamente per ...