RIPRESA? Dall' Ottocento una soluzione alla crisi

Roma - tenta di rapire una bambina di nove anni : arrestato 43enne. La scena RIPRESA dalle telecamere : Ha tentato di rapire una bambina di 9 anni che era in bici in compagnia della nonna ad Albano Laziale, vicino Roma. La polizia ha eseguito un’ordinanza del gip di Velletri, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 43enne di Albano. La vicenda è avvenuta l’1 giugno nei giardini di via Risorgimento. L’uomo, dopo aver importunato un gruppo di ragazze, aveva concentrato la sua attenzione su una bambina che ...

Nuovi pas : il punto a 3 giorni dalla RIPRESA dei lavori : Soltanto fino ad un anno fa immaginare dei Nuovi pas era un puro esercizio di fantasia. Le cose sono radicalmente cambiate con l’attuale governo che ha accolto e formalizzato l’intesa con i sindacati per lavorare alla realizzazione di Nuovi corsi abilitanti. In attesa della ripresa del tavolo di lavoro al MIUR prevista per martedì prossimo facciamo il punto della situazione. Anno scolastico Ai Nuovi corsi abilitanti potranno accedere ...

Mercato dei box auto : fuori dalla crisi - ma la RIPRESA è lontana : Non si può parlare di ripresa, ma di normalizzazione quanto meno sì. Gli anni di crisi economica, la presenza di veicoli sempre più vecchi in circolazione e il successo del car sharing avevano portato a un crollo nel comparto immobiliare dei garage. Tuttavia, come rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, nell’ultimo anno la flessione del Mercato dei box auto sembra essersi arrestata e si registra un’inversione di tendenza. Se tra il ...