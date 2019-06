Palma Campania | 83enne non sopporta la musica e spara in strada Un morto e due feriti

blogo

(Di domenica 16 giugno 2019) Una notte di follia adove un anziano di 83 anni è sceso pere hato all'impazzata per protestare contro latroppo alta dello storico chalet che si trova proprio sotto casa sua. L'anziano, infatti, vive al primo piano, mentre al piano terra c'è lo chalet, molto noto in città, di Giuseppe Di Francesco, 67enne che è rimasto vittima della furia cieca dell'anziano. La figlia e il genero di Di Francesco sono rimastie sono ora ricoverati in prognosi riservata. L', pensionato, è stato ovviamente arrestato dai Carabinieri.nonlain. Une dueé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 09:59 di Sunday 16 June 2019

