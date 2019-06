MotoGP streaming | GP Catalogna 2019 | come vedere la gara su Sky e TV8 Orari | programma e

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Il conto alla rovescia sta ormai per esaurirsi a Barcellona in vista della partenza del Gran Premio di, settima prova stagionale del Motomondiale. Sul circuito del Montmelò scatta alle ore 14.00 una delle corse sulla carta più incerte ed equilibrate dell’anno con diversi piloti potenzialmente in grado di giocarsi le proprie carte per il podio e per il successo finale sulla bandiera a scacchi. Il favorito d’obbligo rimane il padrone di casa Marc Marquez, leader del Mondiale sempre molto rapido nell’arco del fine settimana catalano che dovrà vedersela però con un maggior numero di avversari qualificati rispetto al solito. Le Yamaha hanno ben figurato nelle prove e vanno a caccia di un risultato di peso specialmente con il poleman Fabio Quartararo e con i due ufficiali Valentino Rossi e Maverick Vinales, anche se non sarà facile prevalere nei confronti ...

blogtivvu : #MotoGP Catalogna, diretta Barcellona: orari tv Sky, TV8 e streaming - GiardiniBlog : La nostra guida per vedere gratis in diretta streaming live il gran premio di MotoGP di oggi in Catalunya ore 14:00 - italiamotori : MotoGp Catalogna 2019, orari tv (diretta Sky e Tv8) -