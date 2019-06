Frontale sulla strada che da Grottaglie conduce a Monteiasi | un morto e un ferito

Sibari - scontro Frontale sulla strada statale 534 : 2 morti e 2 feriti. Coinvolta una famiglia : Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sulla statale 534 in Calabria, a Sibari . In seguito allo scontro frontale tra due auto, i due conducenti sono morti . Ferite 2 donna, la moglie e la figlia 19enne di una delle vittime, che sono al momento ricoverato negli ospedali di Cosenza e Rossano. Disagi a anche al traffico. Indagini in corso.Continua a leggere

Scontro Frontale sulla Circonvallazione di Monreale - tutti illesi : Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Monreale, lungo la SS 186. A scontrarsi frontalmente sulla Circonvallazione, nei pressi dell’incrocio con via Venero, sono state due automobili, una Smart e un suv Ford. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti ma solo un grande spavento per le persone che si trovavano a bordo dei due mezzi. Restano da chiarire le cause del sinistro che si è verificato in prossimità ...