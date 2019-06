Venezia, auto invade corsia opposta e si schianta contro un bus: due morti (Di sabato 15 giugno 2019) Un'automobile ha effettuato un salto di corsia, provocando il frontale con un autobus di linea: in macchina viaggiavano tre bambini e tre adulti, due dei quali sono morti. Ferito il 45enne conducente dell'autobus, residente nel Portogruarese: ora è in ospedale per accertamenti. Uno dei bimbi sarebbe ferito in modo grave. (Di sabato 15 giugno 2019) Un'mobile ha effettuato un salto di, provocando il frontale con unbus di linea: in macchina viaggiavano tre bambini e tre adulti, due dei quali sono. Ferito il 45enne conducente dell'bus, residente nel Portogruarese: ora è in ospedale per accertamenti. Uno dei bimbi sarebbe ferito in modo grave.

Grave incidente stradale avvenuto oggi in località Montiron a Tessera, nella terraferma veneziana: due persone sono morte. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, un'automobile, una Volkswagen Touran, avrebbe invaso un'altra corsia, incastrandosi sotto un autobus delle linee extraurbane. Le vittime sarebbero due occupanti del mezzo, su cui viaggiavano tre adulti (due dei quali sono morti) e tre bambini; mentre l'autista, per la violenza dell'impatto, è è rimasto incastrato con le gambe e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell'ordine.