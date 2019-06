Napoli | suicida il prof arrestato per abusi sessuali su due studentesse

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola il docente di matematica di un noto liceo classico dinei giorni scorsi con l’accusa di aver abusato dueall’epoca dei fatti quindicenni.L’uomo, 53 anni, era ai domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo. Sul posto è giunto il pm di turno.

