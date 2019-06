ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Parlano di “tradimento”, chiedono scusa per le toghe coinvolte nell’inchiesta sulle nomine al Csm. Che chiedono sì dire ma senza il sorteggio come ipotizzato in questi giorni. I magistrati di– la corrente moderata della magistratura che ha visto suoi esponenti, come l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara (indagato anche per corruzione a Perugia), e gli ex consiglieri del Csm Luigi Spina e Gianluigi Morlini coinvolti nelle manovre per la scelta dei capi delle procure “ribadisce la necessità di unaelettorale dei componenti togati del Csm e si oppone ad ipotesi incostituzionali di selezione dei candidati tramite sorteggio, estraneo ad ogni razionalità democratica”. Questa posizione è espressa nel documento con il qualeha concluso l’assemblea dei suoi iscritti svoltasi stamani in Cassazione con la relazione ...

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Csm, Unicost fa mea culpa: “Tradimento istituzionale, sì alla riforma ma no al sorteggio” - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Csm, Unicost fa mea culpa: “Tradimento istituzionale, sì alla riforma ma no al sorteggio” - fattoquotidiano : Csm, Unicost fa mea culpa: “Tradimento istituzionale, sì alla riforma ma no al sorteggio” -