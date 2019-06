Roma | Igor Campedelli racconta Fonseca | “E’ uno di quelli che vuole imporre le sue idee e

Roma - trovato cadavere carbonizzato in un cassonetto a Trigoria : Una macabra scoperta in via di Trigoria, a Roma: i vigili del fuoco, intervenuti in zona dopo una chiamata avvenuta ieri sera poco dopo la mezzanotte per spegnere un rogo doloso, hanno scoperto fra...

Un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino ai campi della Roma a Trigoria : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato lunedì sera poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia della Capitale. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul ritrovamento. Sempre nella notte, a Roma, alle 2 i vigili del fuoco sono ...

Roma - ultimo allenamento di De Rossi a Trigoria : tanti i tifosi fuori dai cancelli per salutarlo : I supporters gialloRossi si sono recati questi pomeriggio a Trigoria per salutare Daniele De Rossi, al suo ultimo allenamento in giallorosso Un nutrito gruppo di tifosi gialloRossi ha voluto salutare Daniele De Rossi, che a Trigoria ha svolto oggi l’ultimo allenamento con la Roma in vista del match di domani all’Olimpico contro il Parma, partita che sarà il passo d’addio del capitano alla maglia giallorossa. Un folto ...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria, mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori. Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...

Roma - addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...

Napoli-Cagliari : VAR pasticcia sul rigore. Genoa-Roma - ok Mazzoleni : Napoli-Cagliari Posizione e non chiaro errore: VAR pasticcia sul rigore A prescindere dall'episodio finale, ma ovviamente ne parleremo, male anche il VAR Mariani,, in generale Chiffi conferma di non ...

Genoa-Roma finisce 1-1 - il rimpianto per il rigore della salvezza sbagliato da Sanabria | : Pareggio da brividi tra Genoa e Roma per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi. Sanabria sbaglia dal dischetto

Genoa-Roma - Prandelli : 'Il rigore è una ferita che fa male. Doveva tirarlo Criscito...' : Un'ottima partita, la grande reazione dopo lo svantaggio e il rammarico per aver avuto l'occasione per vincerla e non averla sfruttata. Il Genoa raccoglie soltanto un punto dalla sfida contro la Roma, ...

Roma - difesa imbarazzante e occasione Champions sprecata a Genova : Mirante evita la figuraccia parando il rigore nel recupero : La Roma passa in vantaggio con El Shaarawy, poi subisce il gol del pareggio di Romero: nel finale Mirante evita la figuraccia neutralizzando Sanabria dal dishetto. occasione Champions sprecata per i giallorossi La sfida delle 18:00 della 35ª Giornata di Serie A ha una duplice valenza: per la Roma ci sono in palio punti importantissimi per la zona Champions, per il Genoa gli stessi punti servono a costruire una salvezza che, a 3 giornate ...

Genoa-Roma 1-1. Il rimpianto per il rigore della salvezza| : Pareggio da brividi tra Genoa e Roma per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi. Sanabria sbaglia dal dischetto

Genoa-Roma 1-1 El Shaarawy illude - Romero pareggia. Mirante para rigore a fine recupero : La Roma, a 3 giornate dal traguardo, frena di nuovo nella corsa al 4° posto. E soprattutto non riesce a tenere il ritmo dell'Atalanta che adesso, dopo il pari di Marassi (1-1), ha 3 punti di...

Genoa-Roma 1-1 - El Shaarawy ripreso all'ultimo da Romero. Mirante para un rigore al 95' : 1-1 tra Genoa e Roma con un finale rocambolesco. A Marassi avvio tirato con tante occasioni per entrambe le squadre. Già al 4' è Lapadula su punizione a mandare la palla appena fuori, al 14' ancora ...

Genoa-Roma 1-1 - giallorosso Mirante para rigore al 94' : Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono però anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all'ultimo minuto. La partita per oltre 80 minuti non offre grandissime emozioni. Predominio netto della Roma, ma occasioni clamorose non ce ne sono. Dzeko è il piu' attivo tra i giallorossi, mentre Lapadula (sostituito al 73' da Pandev) fa impazzire ...

Genoa-Roma 1-1 La Diretta Mirante para il rigore di Sanabria nel recupero : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non...