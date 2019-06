Pace fiscale Bollo auto fino al 2010 | condono somme non versate | come aderire

termometropolitico

(Di venerdì 14 giugno 2019)alnonper il canone Rai, anche per ilarriva la sanatoria per gli importi non pagati tra il 2000 e ilin seguito a una sentenza della Corte di Cassazione.: stralcio delle cartelleper il canone Rai Non sono più dovute ledovute per ile non riscosse tra il 2000 e il. A dirlo è la Cassazione; il provvedimento degli alti giudici si muove sulla scorta della nuova normativa, nello specifico il decreto2018, per cui vanno eliminate le cartelle esattorialia mille euro; in parallelo, decadono anche i contenziosi sulle cartelle esattoriali. Dunque, per precisione bisogna sottolineare che, in generale, non cambia nulla rispetto al, cioè sulla tassa che tutti coloro che possiedono una moto o un’sono tenuti a pagare ogni anno ...

matteosalvinimi : ?? Record per la Pace Fiscale! 13 milioni di cartelle esattoriali per 38 MILIARDI di euro di incasso: lo Stato guada… - PietroGrasso : Sul condono per le #cassettedisicurezza nessuno si chiede quei soldi da dove vengano. Per fare cassa questo Governo… - marcofurfaro : Siamo abituati al peggio, certo. Persone lasciate morire in mare, condoni che diventano pace fiscale, i rapporti co… -