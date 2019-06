Il laptop da gaming che strizza l' occhio ai creativi | MSI GS65 Stealth

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quando si pensa a unda, la prima immagine che viene in mente è quella di un computer pesante, brutto da vedere e pieno di luci colorate. Una correlazione, entrata oramai nell'immaginario collettivo, dovuta ad anni di scelte estetiche dei produttori basate sul compromesso: se da una parte c'era la necessità di trovare spazio a processori e schede grafiche da urlo, dall'altra bisognava compensare con un buon sistema di raffreddamento, in modo tale da non consentire al mostro di potenza di divorare autonomia e prestazioni in un solo boccone. Un bel problema riuscire a far entrare tutto in un bel design sottile e leggero. E se ci aggiungiamo la richiesta dei giocatori più incalliti di avere un portatile che esprimesse la loro anima, si capisce immediatamente perché questa nicchia di mercato ha passato anni tra design squadrati, strisce di LED a intermittenza e la ...

topdealsitalia : AUKEY Tappetino Mouse Gaming Grande XXL, 900x400x4mm Mouse Pad, Tappetino per Mouse da Gioco, Resistente All'acqua… - alfio82it : L’estate con MSI: fino a 900 euro di sconto su diversi laptop per il gaming e la creatività - KegOfGrog : @cesco_78 Vero. Spesso e volentieri rimetto insieme dei catorci assurdi. Già il mio vecchio laptop da gaming, che h… -