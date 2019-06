Davide Formolo | “Non rinuncio alle corse a tappe Al Giro un problema al tallone Ora

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo in fuga : a caccia della top ten in classifica generale! Attaccanti con 7' sul gruppo : fuga in corsa al Giro d’Italia 2019, ben 18 uomini sono riusciti a evadere in avvio della diciassettesima tappa e tra questi c’è anche Davide Formolo. L’alfiere della Bora-hansgrohe, dodicesimo in classifica generale a 11’51” dalla maglia rosa Richard Carapaz, si è inserito nell’attacco della prima ora con l’obiettivo di cercare di vincere la frazione che si concluderà ad Anterselva ma anche con la ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo all’arrembaggio. Corsa da protagonista - obiettivo top 10 in classifica generale : Davide Formolo è stata la gioia azzurra della tappa di oggi. Terzo al traguardo de L’Aquila, il ventiseienne veronese della Bora-Hansgrohe si è reso super protagonista della fuga odierna, un attacco partito dopo tanti, tantissimi chilometri. Davide ha tentato, rischiato per rintuzzare qualche secondo ai big, e alla fine ce l’ha fatta. Però, nonostante il finale mosso, “Roccia” non è riuscito a dare il massimo delle ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Mancava una salita dove fare la differenza - gli altri mi hanno sempre marcato” : Una tappa intensa e spettacolare nella settima giornata del Giro d’Italia 2019 ha premiato per la seconda volta consecutiva il coraggio degli attaccanti. Nella frazione interamente abruzzese di 185 km con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila, lo spagnolo Pello Bilbao (Astana) ha conquistato la vittoria precedendo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) e Davide Formolo (BORA-hansgrohe). Nonostante il buon terzo posto e il ...

Giro d’Italia 2019 - risultato settima tappa : fuga vincente di Pello Bilbao - terzo Davide Formolo. Valerio Conti difende la maglia rosa : Va in porto ancora la fuga al Giro d’Italia 2019. Nella settima tappa della Corsa rosa, sul traguardo dell’Aquila, a dieci anni di distanza dal tragico terremoto, si impone lo spagnolo Pello Bilbao, che con un attacco perfetto da finissuer nel finale stacca gli altri compagni di fuga. Alle sue spalle si piazzano il francese Tony Gallopin e Davide Formolo, che completa il podio di giornata. La maglia rosa resta sulle spalle di Valerio Conti, ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 - Davide Formolo : “Amo questa corsa - secondo posto che vale. Festeggio con una birra” : Davide Formolo è stato assoluto protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha risposto al primo allungo di Fuglsang sull’ultima cote della Doyenne e ha conquistato un pesantissimo secondo posto alle spalle dell’imprendibile danese. Il 26enne ha messo in mostra tutte le sue doti e hanno fatto capire di avere tutti i mezzi per potere dire la sua anche nelle grandi Classiche di un giorno: il ciclista della Bora-hansgrohe potrà togliersi ...

Liegi-Bastogne-Liegi - Fuglsang chiude in bellezza con un successo in solitaria : secondo Davide Formolo : Il corridore dell’Astana precede sul traguardo Formolo e Konrad, riportando la Danimarca sul gradino più alto del podio di Liegi dopo 26 anni Jakob Fuglsang vince la Liegi-Bastogne-Liegi, spezzando il dominio di Alaphilippe e prendendosi la prima Classica monumento della sua carriera. Marco Alpozzi/LaPresse Il corridore dell’Astana taglia il traguardo in solitaria, precedendo Davide Formolo e Maximilian Schachmann. Ventesima ...

