«All Together Now» | semifinale | le perle di J-Ax

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Giro di boa per AllNow, che dopo quattro puntate di selezioni, è giunta alla. La puntata del game show di Canale 5 in onda giovedì 13 giugno è quella decisiva: i concorrenti si sfidano in duello per stabilire i nomi dei dieci finalisti. È proprio J-Ax a sottolineare la tensione della gara, che mette in palio 50.000 euro, prendendo la parola all'inizio, annunciando di voler mettere (temporaneamente) i suoi «aXforismi» (termine dei tempi di The Voice of Italy) e le sue «caXate»: «Voglio dire una cosa seria: tanto per cominciarequesta è unaseria, ci sono 50.000 euro in palio. Stasera vogliamo premiare quelli che sono cresciuti di più. Io da giurato vorrei vedere premiato il concorrente che ha più fame». La gara comincia, ma per fortuna il rapper infarcisce anche la puntatadi ...

QuiMediaset_it : Per la semifinale di #AllTogetherNow ospiti in studio @ivazanicchi, #YoumaDiakite e #AriadnaRomero Conducono… - Lightwood3013 : Già gente che rompe il cazzo con “non è da taylor lei fa cose più profonde” VI RICORDO CHE WE ARE NEVER EVER GETTIN… - zazoomnews : All Together Now semifinale 13 giugno 2019: i finalisti - #Together #semifinale #giugno #2019: -