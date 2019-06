A Palermo truffa milionaria all’Inps | 39 indagati | fingevano di essere talassemici

Palermo : truffa all'Inps - indagati anche due dipendenti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Ci sono anche due dipendenti dell'Inps tra i 39 indagati nell'ambito della truffa scoperta ai danni dell'ente di previdenza. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l’aggravante della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, poiché assegnati all

Palermo - falsi incidenti per truffare le assicurazioni : fratture con mattoni e carta abrasiva : I Carabinieri di Monreale hanno scoperto una organizzazione criminale specializzata in falsi incidenti per truffare le assicurazioni. 41 le misure di custodia cautelare emesse: la banda sceglieva le proprie vittime, spesso persone povere o tossicodipendenti, e provocava loro fratture con mattoni e carta abrasiva per far avere loro un cospicuo risarcimento assicurativo. Nell'ultimo biennio hanno incassato 2 milioni di euro.

Palermo : falsi incidenti e 'spaccaossa' per truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Le vittime venivano messe su un tavolo, immobilizzate con dei mattoni e poi colpite con dischi di ghisa o borse piene di mattoni in modo da fratturargli gli arti. Il tutto avveniva nella 'stanza degli orrori'. Nei minimi particolari gli inquirenti hanno ricostruito 76 episodi ma, come

Palermo : falsi incidenti e 'spaccaossa' per truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Un'altra vittima designata dall'organizzazione era sul lastrico dopo avere perso tutto al gioco. "Da moltissimi anni ho il vizio del gioco, ho sempre speso quanto guadagnato alle Slot Machine e per tale ragione mia moglie mi ha lasciato - ha raccontato - Sono stato anche presso un cent

Mi sono fatto spaccare le ossa per soldi! Truffa assicurazioni a Palermo : È quanto emerge dall'operazione 'Tantalo 2' in corso dall'alba di oggi a Palermo e a Trapani. Braccia e gambe fracassate ad arte per incassare i premi dell’assicurazione. Il racconto di una vittima della banda: "Mi hanno fatto sdraiare a terra, poi ho sentito solo un dolore fortissimo". sono 42 le persone fermate, tra cui un medico e un avvocato. Per fratturare le gambe i componenti della banda usavano dischi di ghisa o blocchi di ...

Palermo - fratturavano gambe e braccia per truffare le assicurazioni : 42 arresti : 42 persone sono state arrestate all'alba di oggi tra Palermo e Trapani per il loro ruolo a vario titolo in un sistema di truffe alle compagnie assicurative che per anni ha visto il coinvolgimento di persone disperate pronte a farsi mutilare pur di riuscire ad ottenere qualche centinaia di euro.Il sistema è lo stesso già emerso nell'agosto dello scorso anno sempre a Palermo: le due bande cercavano dei malcapitati in situazioni economiche ...

Mutilazioni e fratture per truffare le assicurazioni a Palermo - 42 arresti : Una vera e propria organizzazione criminale che operava col fine di truffare le assicurazioni e incassare ingentissimi risarcimenti è quella sgominata lunedì mattina nella nuova maxi operazione a Palermo. L'indagine costituisce il prosieguo di un'inchiesta che aveva già avuto luogo lo scorso anno e aveva visto finire in manette 11 persone e una cinquantina di indagati. Stavolta gli arrestati sarebbero 42, tra cui un avvocato palermitano che ...

Palermo : truffa assicurazioni - anche un omicidio fra vittime 'spaccaossa' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Dovevano "solo" fratturargli le ossa ma si è trasformato in un omicidio. E' uno dei tragici risvolti emerso dall'operazione Tantalo 2 che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 34 persone per truffe alle assicurazioni. "Si tratta di un tunisino - spiega il capo del

Palermo - arrestata la banda spaccaossa che truffava le assicurazioni. Le intercettazioni : “Ti fai rompere di nuovo tu?” : “Ti fai rompere di nuovo tu?… E vai a pagare centomila euro che dobbiamo sborsare noi”. E’ una delle intercettazioni captate dagli inquirenti che all’alba di oggi hanno arrestato 42 persone nell’ambito dell’operazione ‘Tantalo 2’. Scoperta una banda, tra cui anche un avvocato e diversi periti assicurativi, che avrebbe organizzato delle truffe alle assicurazioni, spaccando le ossa di gambe e braccia di persone ...

Palermo : truffa assicurazioni - pianti e grida davanti alla Squadra Mobile : Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Tensione davanti alla Squadra Mobile di Palermo al momento dell'uscita delle 34 persone arrestate all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione 'Tantalo 2' di Polizia e Guardia di finanza. I parenti di alcuni degli arrestati hanno tentato di forzare il cordone di sicure

Fratturavano ossa per truffare assicurazioni : 34 fermi a Palermo : Milano, 15 apr., askanews, -INGESTPalermo, 15 apr., askanews, - Spaccavano le ossa di gambe e braccia per prendere i soldi dalle assicurazioni. Era questo il cuore del businessdi un gruppo criminale ...

ARTI MUTILATI E FALSI INCIDENTI PER TRUFFARE ASSICURAZIONI/ Palermo - legale coinvolto : ARTI MUTILATI e fratture in FALSI INCIDENTI per TRUFFARE le ASSICURAZIONI: anche un avvocato coinvolto. Maxi operazione a Palermo.

Truffa alle assicurazioni - anche arti mutilati e un morto nei falsi incidenti : a Palermo 42 arresti e centinaia di indagati : La Truffa dei falsi incidenti è diventato quasi un classico dei tribunali italiani. Ma a Palermo l’inganno alle assicurazioni era salito di livello, fino alla violenza: mutilazioni di arti e fratture a vittime compiacenti. Un’escalation che ha portato anche al punto di non ritorno: un tunisino – si chiamava Hadry Yakoub – fu drogato col crack per non farlo sottrarre alle lesioni, necessarie per inscenare un incidente ...