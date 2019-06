WRC Sardegna | Ogier-Ingrassia e C3 WRC subito in testa

La C3 WRC pronta per affrontare la Sardegna : Il Rally di Sardegna, che segna l’inizio della seconda parte della stagione mondiale, vedrà gli equipaggi di Citroën Total World Rally Team Ogier-Ingrassia e Lappi-Ferm affrontare una delle prove più tecniche dell’anno in uno scenario idilliaco, con il Mediterraneo sullo sfondo. Con sei podi in sette gare dall’inizio dell’anno, e migliori tempi realizzati in tutte […] L'articolo La C3 WRC pronta per affrontare la ...