Quell' idea di sinistra che decreterebbe la fine del Pd

(Di giovedì 13 giugno 2019) I più maliziosi attribuiscono a Massimiliano Smeriglio, neoeletto al Parlamento di Strasburgo,il ruolo di banditore ufficioso dei programmi e delle volontà di Zingaretti.È probabile che sia un’esagerazione. Tuttavia, non è importante stabilire se ciò corrisponda a verità o se piuttosto, dietro alcune uscite, non vi sia altro che il gusto dialettico di un indipendente - tale si dichiara - da sempre impegnato nel tentativo di ripristino di unache si compenetra con fantasia nel “gioco di eventi”, facendo opposizione anche quando si governa.Conta ragionare invece su quanto Smeriglio enuncia, ignorando la logica dei retropensieri. Ieri, per esempio, ha consegnato una lunga nota alle agenzie. Cosa si evince da questa dichiarazione molto dettagliata? La sua è la prefigurazione di una nuovaalla Bertinotti, ...

