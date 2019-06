Leggere le notizie dallo smartphone Così si informano 2 persone su 3

laragnatelanews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Resta loil mezzo preferito per tenersi informati online. Le news digitali si leggono anche sul computer e sui tablet ma il cellulare sempre a portata di mano, vince! Sono stati analizzati 38 Paesi sui 6 continenti dal Digital News Report 2019 di Reuters. Da questa indagine è risultato che nel mondo duesu tre (66%) leggono ogni settimana le news sullo. In molti Paesi si accede alle primedel mattino direttamentepiù che con la televisione, la radio e i quotidiani cartacei. In Italia, tra chi si informa di prima mattina sul telefono, oltre la metà (52%) lo fa su social media e app di messaggistica. Nel dettaglio, uno su tre (33%) legge le primesu Facebook, l’8% su WhatsApp e il 5% su Instagram. Il 19% usa loper entrare sul sito o nella app di un mezzo d’informazione, l’11% accede tramite alert ...

