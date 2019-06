Il Mastercard Innovation Forum torna a Milano | tra moneta smart e città del futuro

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019)2019 Cambia il modo di avvicinarsi al mondo dei pagamenti: ladiventa sempre più, gli sportelli automatici funzionano anche senza carta e i negozi possono essere riprodotti in tutto e per tutto con la realtà virtuale, per poter fare acquisti ovunque nel mondo. Per studiare come il digitale sta influenzando il mondo dei pagamenti,ha organizzato a, in collaborazione con Wired, l’edizione 2019 del(Mif) che porta sulla scena le migliori tecnologie del settore. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno all’HangarBicocca, un luogo simbolo del capoluogo lombardo: volto dell’industria milanese per decenni, il sito è stato riconvertito ed è ora un punto di riferimento ed espressione architettonica per l’arte contemporanea e postindustriale. Ma sarà anche possibile seguire ...

