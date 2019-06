Huawei MediaPad M6 arriva assieme alla serie Nova 5

Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio : eccolo in una prima immagine : Huawei MediaPad M6 è comparso in un'immagine nella pagina ufficiale di Huawei su Jingdong mall pochi giorni dopo la certificazione dell'EEC. L'articolo Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio: eccolo in una prima immagine proviene da TuttoAndroid.