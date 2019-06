Cassie è incinta

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) 32enne cantante statunitense,ha annunciato di esseredel fidanzato Alex Fine. "Non vedo l'ora di incontrare la nostra bambina", ha scrittosu Instagram, con foto in auto al fianco dell'amato."Sarò il primo uomo della tua vita e ti darò amore e affetto, ora e per sempre", ha invece scritto su Twitter Fine. "Non ho mai pensato che il mio cuore potesse diventare ancora più grande, dopo che ho incontrato tua madre. Poi ho scoperto che stavamo avendo te e ho subito provato un amore così indescrivibile". "Prometto di essere un uomo che tu e tua madre guarderete e amerete. Vi ascolterò sempre e vi metterò sempre al primo posto".13 giugno 2019 10:34.