Un uomo in moto è andato a sbattere contro un cavallo ed è morto

Fulmine colpisce motociclista e frantuma il casco : uomo di 45 anni morto sul colpo : Un motociclista di 45 anni è morto nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, dopo essere stato colpito da un Fulmine sull’Interstate I-95 nella contea di Volusia, secondo la polizia stradale della Florida. I poliziotti hanno dichiarato che l’incidente si è verificato poco prima delle 3 (ora locale). Il 45enne della North Carolina è stato colpito dal Fulmine, la moto è finita fuori strada e si è capovolta, lanciando l’uomo, secondo le dichiarazioni della ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Torino - fugge dalla polizia e si schianta con la sua moto contro un’auto in sosta : morto un uomo : Un uomo è morto schiantandosi con la sua moto contro un’auto in sosta mentre fuggiva a folle velocità dalla polizia. È accaduto sabato pomeriggio in corso Orbassano, a Torino: la vittima, già nota alle forze dell’ordine, non si è fermata ad un controllo della polizia. Con lui c’era anche un passeggero, fuggito a piedi. L’inseguimento si è concluso con lo schianto in moto, risultata senza assicurazione e intestata al conducente che è ...

