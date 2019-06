Radioattività anche in Stranger Things 3 dopo Fear The Walking Dead 5 e Chernobyl?

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sembra proprio che lapossa essere il filo conduttore di questo scorcio di stagione televisiva e che3 si stia preparando a seguire questa "tendenza". Una coincidenza? Non lo sappiamo ma di sicuro il discorso dellae delle sue conseguenze è molto di "moda" in questo momento e non solo perché la serie tvha scosso le coscienze e ha segnato ottimi ascolti negli Usa e in Italia, ma perché in questi giorni, alla domenica sera,The5 sta affrontando lo stesso argomento.Tra vaganti radioattivi, camici bianchi e maschere anticontaminazione, lo spin off di Theha introdotto questa zona pericolosa e altamente contaminata così come lo sono le persone che vi lavoravano e che adesso sono diventati zombie pronti ad infettare chi li uccide e non solo. A questo punto sembra che lo stesso tema possa ...