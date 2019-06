Meteo | Italia spaccata in due | dai +20°C delle coste della Liguria ai +39°C del Sud E

Meteo : l'Italia nella morsa del caldo - venerdì previsti fino a 42 gradi : Ultimi colpi del maltempo al Nord: allagamenti a Sondrio, esondato il lago di Como. Nei prossimi due giorni le temperature saliranno in tutto il Paese: il picco si toccherà nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Situazione stabile nel weekennd, la calura dovrebbe attenuarsi...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Meteo estate 2019 : da giovedì caldo africano su tutta l'Italia : Ultimi scampoli di primavera prima dell'inizio dell'estate. Da giovedì previste alta pressione e bel tempo su tutto il Paese. Attesa un'ondata di caldo africano che porterà i termometri a salire fino a 40 gradi, con picchi di 43° in Sicilia.-- Addio primavera, l'estate sta per arrivare. O meglio, è già arrivata al Sud dove in questi giorni si stanno registrando temperature molto elevate, mentre al Nord permane una situazione di ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Meteo Italia : nubifragi in Valle d’Aosta - pioggia e grandine in Piemonte [DATI] : Forti temporali si registrano al Nord Italia in queste ore, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta, a causa della bassa pressione che, continuando a stazionare sulla Francia, convoglia sull’area intensi flussi umidi meridionali. In Piemonte negli ultimi tre giorni sono state registrate precipitazioni significative soprattutto su Verbano e Torinese, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h a ...

Meteo - il caldo africano infuoca l’Italia e innesca violenti temporali al Nord/Ovest : allarme alluvione al confine con la Svizzera : Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio ...

Meteo Italia : a maggio temperature massime di 2°C sotto la media : L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr ha reso noto che a maggio in Italia si sono registrate temperature massime di 2,15°C al di sotto della media. Secondo l’Isac il mese scorso è stato il 31° più freddo dal 1800 a oggi, cioè da quando si ha disponibilità di dati. La temperatura minima si è attestata a 0,98°C sotto la media, calcolata nel periodo dal 1971 al 2000: nel mese di maggio il termometro ha segnato ...

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord - 43 gradi al Sud : Il maltempo colpirà le aree del Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia fino al Trentino alto Adige e i rilievi del Veneto specie il bellunese

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Meteo - l’Italia si spacca in due : temporali e grandine al Nord - caldo intenso al Sud : Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni Meteo, l'Italia si presenterà spaccata a metà con temporali, grandine e forte vento al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo e caldo afoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi.

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Meteo - Italia spaccata in due : violenti temporali al Nord - caldo africano al Sud. Attenzione a 14 e 15 Giugno : Meteo estremo sull’Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Intanto ...

Meteo - da lunedì il ciclone atlantico 'Miguel' sull'Italia : al Nord calo delle temperature : Sull'Europa settentrionale in questi giorni si sta vivendo una forte fase di tempo perturbato, questo a causa del ciclone atlantico denominato "Miguel", o "Ivan" (questo secondo l'Università di Berlino). Si tratta di una vera e propria tempesta, molto simile a quelle tropicali, che sta già facendo numerosi danni, soprattutto in Francia, dove ieri ci sono stati venti che hanno raggiunto anche i 200 chilometri orari. Ci sarebbero state anche tre ...

Meteo - Italia nella bolla africana : weekend con caldo fino a 37°. Spiagge affollate e parte il #tintarelladay : Arriva direttamente dal Sahara e porta con sé il caldo torrido fino a 37 gradi: dopo settimane di attesa, in Italia l'estate arriva all'improvviso. E lascia tutti senza respiro. Quello...