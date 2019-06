Jeep Cherokee - Primi test per la nuova generazione

Jeep Trackhawk Days : il brivido della guida al volante di Grand Cherokee Trackhawk : Una "due giorni" indimenticabile con la possibilità di provare il comportamento dinamico di Jeep Grand Cherokee Trackhawk...

Nuove Jeep Renegade - Compass e Cherokee 2019 nelle versioni “S” : Nuova Jeep Renegade “S”: Nata sulla base della versione top di gamma Limited, la nuova Jeep Renegade S si caratterizza per un look più sportivo dato dagli inserti Low Gloss Granite Crystal sui diversi badge (“4×4”, “Jeep”, “Renegade” e “S”) e sulle finiture della leggendaria Seven Slot Grille. Completano gli esterni specifiche barre sul tetto ed esclusivi cerchi in lega da ...

Jeep - Le Compass - Renegade e Cherokee S arrivano in Italia : Dopo il debutto al Salone di Ginevra, le versioni S delle Jeep Compass, Renegade e Cherokee arrivano sul mercato Italiano. La nuova serie speciale è caratterizzata da finiture esclusive per gli esterni e da svariate dotazioni tecnologiche che spaziano dagli Adas all'infotainment connesso. Le tre Suv americane saranno presenti nelle concessionarie Italiane in occasione dei tre porte aperte in programma nei weekend dell'11-12, 18-19 e 25-26 ...

Al via le vendite della gamma ‘S’ : Jeep Renegade - Compass e Cherokee ancora più convenienti [INFO e PREZZI] : Le nuove serie speciali “S” di Jeep Renegade, Compass e Cherokee sono caratterizzate dal loro look premium, dai numerosi dettagli Granite Crystal e da una ricca ed esclusiva dotazione di serie che punta a comfort e tecnologia Dopo l’esordio europeo al Salone di Ginevra, arriva la nuova gamma “S” che fa emergere l’anima sportiva e metropolitana dei SUV Jeep, ferme restando le proverbiali caratteristiche ...

Jeep Grand Cherokee Trackhawk : record sul ghiaccio : Nel corso degli “Speed Days on the Baikal Ice” 2019, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha stabilito il record assoluto di velocità sul ghiaccio per un SUV. Secondo i dati confermati dalla Federazione Automobilistica Russa (RAF), ha raggiunto una velocità media di oltre 257 km/h su 1 km con partenza lanciata e di oltre 100 […] L'articolo Jeep Grand Cherokee Trackhawk: record sul ghiaccio sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...