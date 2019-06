Fisco | Salvini | “Tasse su conti correnti e cassette di sicurezza? Sono cazzate di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “A proposito di bufale: ho sentito che avrei proposto tasse sudie una patrimoniale. Ma figurati,di giornalisti che non capiscono o in malafede”. A dirlo, in diretta Facebook sul tetto del Viminale, Matteo. Il leader della Lega, a Porta a porta, aveva parlato di “pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelledi“. Questa mattina ha aggiunto: “Stiamo lavorando per estenderla, non solo per le cartelle esattoriale di Equitalia. Lo stesso ragionamento si può fare sul denaro contante custodito qui e là per farlo emergere”. L'articolo: “Tasse sudidi giornalisti in malafede” proviene da Il Fatto Quotidiano.

