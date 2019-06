Corruzione | gip | ' accordi corruttivi tra Arata e Siri'

Corruzione : arresto Arata - per gip - 'elevato rischio infiltrazioni mafiose' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Negli affari degli impianti eolici tra Paolo Arata, l'ex consulente della Lega arrestato all'alba di oggi per Corruzione, e l'imprenditore Vito Nicastri, anche lui finito in manette nella stessa operazione, ci sarebbe un "elevato rischio di infiltrazioni di Cosa nostra