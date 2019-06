Alluvione sul lago di Como | ancora disagi e sfollati in Valsassina

Lombardia : lido sul Lago di Mezzola devastato dall'Alluvione : Giornata difficile oggi in Lombardia a causa del maltempo. Le piogge persistenti e intense che si sono verificate in nottata hanno causato frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d'acqua. Abbiamo...

Alluvione Carrione in Liguria : infissi stagni per le case sul fiume - emessa ordinanza dal sindaco di Carrara : Ordinata l’installazione di infissi antisfondamento a tenuta stagna, di presidi idraulici o la chiusura mediante muratura nel comune di Carrara, per gli immobili sugli argini del fiume Carrione. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere effettuare dai proprietari sia di immobili che di locali commerciali. Questo quanto disposto dal sindaco Francesco De Pasquale firmando un’ordinanza per salvaguardare l’incolumità ...

Alluvione Genova - la Cassazione sull’ex sindaca : “Comune impreparato. C’era un’ora di tempo - ma non si fece nulla” : “Ci sarebbero dovute essere, in giro per la città, auto della Polizia municipale munite di megafoni per allertare la popolazione, mezzi con nastri e transenne atti a chiudere le strade, pronti a concentrarsi nel punto in cui la criticità si fosse palesata tale. E un raccordo costante con forze dell’ordine e vigili del fuoco, oltre che con le direzioni scolastiche e le aziende di trasporto pubblico“. A scriverlo è la Corte di ...

Maltempo - Alluvione in Emilia-Romagna : aperta inchiesta sull’esondazione del fiume Montone : La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena ha aperto un fascicolo sull‘esondazione del fiume Montone che ha allagato centinaia di case, colpendo oltre 160 ettari del territorio di Villafranca e San Martino in Villafranca. Al momento l’ipotesi di reato, contro ignoti, è per “inondazione colposa“. Si sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite forse dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile ...

Meteo - l’allerta Alluvione si sposta al Sud : ciclone freddo in formazione sul Tirreno - saranno 36 ore terribili : Allerta Meteo – Il maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato l’Italia provocando una pesante alluvione in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo adesso si sposta al Sud e cresce la preoccupazione che si possano ripetere situazioni analoghe soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, che saranno le Regioni più colpite. Ma il maltempo colpirà anche la Campania, con nubifragi dalle zone costiere a quelle interne nel ...

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta Alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...