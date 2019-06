Allagamenti in Lombardia | tre paesi evacuati | si teme cedimento diga

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Gianni Carotenuto Emergenza maltempo nel lecchese. I temporali nella notte tra martedì e mercoledì hanno provocato l'esondazione dei torrenti Pioverna e Varrone.ed evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio: sidi unaEmergenza maltempo in, soprattutto nel lecchese dove le intense piogge nella notte tra martedì e mercoledì hanno causato l'esondazione dei torrenti Pioverna e Varrone.si sono registrati neidi Premana, Primaluna e Dervio, evacuate case e aziende per i rischi legati al possibiledellaEnel di Pagnona, in Val Varrona. L'evacuazione è stata disposta dalla Prefettura di Lecco. "Abbiamo immediatamente attivato il centro coordinamento soccorsi. Tutte le forze della Protezione Civile sono in campo", ha spiegato il prefetto Michele Formiglio. I primi disagi si sono avuti già di prima mattina a ...

