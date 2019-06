YouTube ha un problema | l’ondata di video di cuccioli attaccati da serpenti

wired

(Di martedì 11 giugno 2019), screenshot dei risultati della ricerca “Save puppy from python” eseguita sulla piattaforma (fonte: Reddit) Parte della potenzialità diè data daiassurdi presenti sulla piattaforma. Da qualche tempo esiste però una sottocategoria di contenuti con protagonisti gli animali che ha causato problemi al portale di proprietà di Google, al punto da far decidere alla società di eliminare centinaia diin maniera definitiva. I contenuti incriminati si riferiscono a un genere che di recente ha preso piede nel sottobosco di: una sadica pratica che prevede l’ usare un cucciolo di cane o gatto come esca per un pitone, per poi riprendere il salvataggio del piccolo malcapitato quando il serpente si accinge ad avvolgerlo e strangolarlo. Apparentemente, spiega Gizmodo, quello che per molti – viene da dire: per le persone normali – sarebbe impensabile, ...

GSwnsi : A NSI Apresenta: HENNESSY - Evandro Killer x Griccelly x 2 Problema x W1ll1 ??: - ms_sergent : @MarabottiMarco @rubino7004 @giovannibrenteg Aveva mai sentito parlare di spread come grave problema prima dell’eur… - hwaseong34 : -