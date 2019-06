Quello che Di Maio non sa | o finge di non sapere | su Whirlpool

Sara Affi Fella dopo la gaffe sul tattoo : 'Non me ne frega un ca...di Quello che scrivete' : In queste ore si sta facendo un gran parlare del nuovo tatuaggio di Sara Affi Fella: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è incappata in una gaffe non da poco, che le è costata critiche e prese in giro sui social network. dopo aver letto i tanti commenti negativi che le sono stati inviati sull'errore grammaticale presente nella frase in inglese che si è tatuata, la napoletana ha usato Instagram per replicare a muso duro: la giovane, ...

Cosa sono e come funzionano i minibot : tutto Quello che c’è da sapere : Il tema dei minibot è tornato di attualità nelle ultime settimane tra i vari strumenti con cui si cerca di risolvere il problema delle imprese creditrici dello Stato che non vengono pagate nei termini. Il progetto consentirebbe il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni con “titoli di Stato di piccolo taglio”. Ma di Cosa si tratta esattamente? Per spiegarlo, partiamo dai Bot (Buoni Ordinari del Tesoro), ossia ...

Asteroide potrebbe colpire la Terra a settembre : tutto Quello che c’è da sapere sulla roccia spaziale che spaventa il pianeta : Un Asteroide si sta avvicinando alla Terra. La roccia spaziale, che ha un’ampiezza di 40 metri, dovrebbe passare vicino alla Terra il 9 settembre 2019 e gli esperti dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) hanno avvisato che esiste la possibilità di una collisione. Chiamato 2006 QV89, l’Asteroide è abbastanza ampio da distruggere una città, ma l’ESA afferma che esiste una possibilità di impatto su 7.299. Nella lista dei 10 oggetti spaziali che ...

Imma Battaglia : “Questo governo è pieno di omosessuali ipocriti. Potrei parlare di fatti e dimostrare Quello che dico” : FQ Magazine Martin Garrix dovrà essere operato: “Se non lo faccio ora Potrei avere danni permanenti”. Cancellati tutti i concerti del dj “E’ pieno di omosessuali ipocriti in questo governo. Quando sei un personaggio politico, credo che la doppia vita, le ipocrisie politiche non siano tollerabili”. A parlare così è Imma Battaglia ...

Basket – Petrucci non ci sta : “tradito dalla Virtus Bologna - scegliere l’Eurocup dopo tutto Quello che abbiamo fatto per loro…” : La Virtus Bologna abbandona la Champions League, da campionessa in carica, per passare all’Eurocup: il presidente della FIP Gianni Petrucci ammette di sentirsi tradito La decisione della Virtus Bologna di abbandonare la Champions League, da campionessa in carica, per approdare in Eurocup, ha dato molto fastidio alla FIP. Nelle intenzioni di Bologna c’è l’idea di provare ad essere la seconda italiana in Eurolega, nonchè di ...

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “Quello che dice Wolff non mi interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Bitter Sweet Ingredienti d’amore dal 10 giugno su Canale 5 : tutto Quello che c’è da sapere : Dopo una settimana di attesa rispetto a quanto previsto, Bitter Sweet Ingredienti d'amore da domani sarà un fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5 dedicato all'amore. I fan non dimenticheranno Cherry Season ma sicuramente potranno consolarsi con la serie turca che riporterà sul nostro schermo la dolce Özge Gürel nel ruolo della protagonista, la giovane Nazli. A partire da domani, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 14.45, ...

L’alpinismo di una volta - Quello che trattava la montagna con affetto : “C’è la nebbia e sono stanco e assetato. Al campo ci facciamo una bella bevuta di tè e mangiamo spaghetti: sono buoni, benché riscaldati… Mi alzo alle sei meno un quarto: non voglio che mi portino il tè in tenda. Non mi piace fare la parte del turista”. A parlare son rispettivamente Arturo e Oreste Squinobal, dalle pagine dei loro diari di viaggio riportate nel libro I due montanari, che Maria Teresa Cometto ha deciso di ridare alle ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019 - tutto Quello che c’è da sapere : l’Italia torna dopo 20 anni : Prende il via oggi il Campionato Mondiale di calcio femminile 2019. Ad aprire le danze sarà la Francia, padrona di casa, contro la Corea del Sud alle 21. Ad inaugurare l’ottava edizione del torneo sarà la cerimonia d’apertura al Parco dei Principi. torna a partecipare l’Italia, dopo le presenze del 1991 (quarti di finale) e del 1999 (eliminazione al primo turno). Grande attesa per le azzurre inserite in un gruppo C molto ...

Ue - scontro Giannino-Durigon (Lega) : “Dica Quello che vuole - questo è il giornalismo che vi piace”. “Lei mi sta aggredendo” : Polemica rovente a 24 Mattino (Radio24) tra il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e il giornalista Oscar Giannino. Il politico della Lega difende strenuamente quota 100 a dispetto dello scetticismo della Commissione Europea e aggiunge: “La Ue lo dicesse ai cittadini che sono andati in pensione. Credo che sia un po’ miope questa considerazione, anzi il nostro obiettivo è quota 41“. Giannino osserva: “Però il ...

Dal Palcoscenico di Ballando a Quello della London Symphony Orchestra : il salto della Carlucci - : Michele Vanossi Milly Carlucci si sposta in Gran Bretagna per condurre il primo docu-talent sui direttori d’Orchestra Si è conclusa da pochi giorni la quattordicesima edizione del dance-show di Raiuno Ballando con Le Stelle condotto da Milly Carlucci che ha visto salire sul podio come coppia vincitrice quella composta da Lasse Matberg (il vichingo norvegese) e Sara di Vaira. “Vittoria che ha spiazzato ogni pronostico, ma Ballando ...

Quello che Draghi (non) ha detto al governo gialloverde : Da Vilnius, dove ha annunciato i nuovi step di politica monetaria della Bce, Draghi ha speso alcune parole sull'Italia. Poche ma chiare, quelle che commentano l'ipotesi di stampare una valuta parallela: "I minibot? O sono moneta, quindi una cosa illegale, o sono altro debito e quindi lo stock sale.

Google Nest Hub arriva in Italia - ecco tutto Quello che ci puoi fare : Ha le sembianze di una bella cornice digitale, ma Google Nest Hub offre molto di più dei bei ricordi. L’ultimo arrivato nella famiglia Google Nest integra l’assistente di Google. Ciò gli permette di usare i nostri comandi vocali per presentare sul display tutto ciò che Big G ha da offrire: ricerca web, Youtube, foto, calendario, mappe e migliaia di dispositivi intelligenti compatibili. In sostanza, Nest Hub diventa il dispositivo ...