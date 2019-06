Pronostico Ecuador vs Corea del Sud | Semifinali Mondiale U-20 11-06-2019 e Analisi

Pronostico Stati Uniti vs Ecuador - Quarti di Finale Mondiale U-20 08-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’ Analisi di Stati Uniti - Ecuador , Quarti di Finale Mondiale U-20 ; Sabato 8 Giugno, ore 17.30 Mondiale U-20 / Stati Uniti / Ecuador / Analisi / Pronostico – Nel match che apre il sabato del Mondiale U-20 in Polonia si affrontano allo Stadion Miejski, Stati Uniti e Ecuador .Come arrivano le due squadre? Stati Uniti / Mondiale U-20 / Ecuador – I padroni di casa hanno sorpreso tutti gli addetti ai lavori andando a ...

Pronostico Uruguay vs Ecuador - Ottavi di Finale Mondiale U-20 03-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Uruguay-Ecuador, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Lunedì 3 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Uruguay / Ecuador / Analisi – Il lunedì valido per gli Ottavi di Finale della competizione in programma in Polonia, vede la sfida dell’Arena Lublin tra Uruguay e Ecuador.Come arrivano le due squadre?Uruguay / Ecuador / Mondiale U-20 – I padroni di casa di giornata sono l’unica squadra della ...