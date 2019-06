Maltempo | crolla albero a Merano | feriti mamma e figlio

Maltempo Benevento : crolla muro adiacente ad abitazione - evacuato un anziano : Il Maltempo dei giorni scorsi ha causato nella notte il crollo di una casa abbandonata nel centro storico di San Giorgio la Molara (Benevento). Purtroppo, però, i calcinacci e le tegole impedivano l’accesso alla propria abitazione a un anziano che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo è stato messo al sicuro ed è stato portato in un bed and breakfast in attesa dei parenti. Sul posto anche carabinieri, vice ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni Parole chiave: ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni Parole chiave: ...

Maltempo Emilia-Romagna : le forti piogge fanno crollare una briglia del Ponte Verucchio nel riminese : A seguito del Maltempo che ha sferzato l’Emilia-Romagna e delle forti piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua, il contrafforte sul fiume Marecchia è crollato ieri all’altezza del Ponte Verucchio, a Verucchio nel riminese. Dall’incontro convocato dal presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi a cui hanno preso parte, in mattinata la Prefettura, i servizi regionali per la Sicurezza dei Territori e Protezione ...

Emergenza Maltempo in Romagna : crolla briglia fluviale a Verucchio (Rimini) : Le abbondanti piogge che persistono sulla Romagna stanno creando danni e disagi anche nella provincia di Rimini. Attorno alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa...

Maltempo - crolla platano ad Alessandria : nessun ferito : Un platano dei giardini della stazione ferroviaria di Alessandria è crollato, senza provocare feriti. La zona è stata transennata. A provocare la caduta il Maltempo degli ultimi giorni e un fungo, che ha compromesso la resistenza delle radici. “Sono già stati presi i provvedimenti necessari per la rimozione – precisa l’amministrazione comunale – e nei prossimi giorni sarà dato mandato a una ditta incaricata di verificare ...

Maltempo - burrasca in Sicilia : il forte vento fa crollare luminarie di Pasqua a Comiso : Pasquetta all’insegna del Maltempo anche in Sicilia, dove il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 60 chilometri l’ora, e il mare molto mosso, che ha toccato forza sette, tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti dirette alle Eolie. A Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco, tettoie divelte e danni alle auto. Chiusa la riserva dello Zingaro L'articolo Maltempo, burrasca in Sicilia: il forte vento fa ...

Maltempo - crolla il tetto della chiesa durante la messa : 13 morti e 16 feriti in Sudafrica : L’accaduto si è verificato proprio durante la celebrazione di una messa, e il crollo del tetto ha causato almeno 13 vittime. La disgrazia si è verificata in Sudafrica nella città di Dlangubo, a nord di Durban. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale, secondo cui altre 16 persone sono rimaste ferite nel crollo, causato probabilmente dalle forti piogge che stanno colpendo il paese. L'articolo Maltempo, crolla il tetto ...