Limite prelievo conti correnti diversi | come si calcola e guida

termometropolitico

(Di martedì 11 giugno 2019)siconto corrente: esiste davvero? Sì, ma solo per alcune tipologie di soggetti. L’opinione comune, spesso, soprattutto quando si parla di controlli del fisco, è che non sia possibile prelevare più di certe somme dal proprio conto corrente, anche se si è titolari di piùcontanti dal conto corrente:funziona In verità, questa norma è imposta solo ad alcune categorie di lavoratori, e in particolare agli imprenditori, i cui prelievi sono sotto il controllo del fisco perché la loro natura deve essere sempre di investimento’ e pertanto occorre che a ognil’imprenditore possa portare in propria difesa della prove documentali che dimostrino la causale effettiva di quele quindi anche la sua destinazione. Lo stesso non vale per i disoccupati, né tantomeno per i ...

osvaldoluci : Limite prelievo contanti dal conto corrente ???????? limite di qua controlli di la - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Limite prelievo #Contanti dal conto corrente - - EPAS_Bitonto : Limite prelievo contanti differenti intestati alla stessa persona: se prelevo lo stesso giorno 1000 € da un conto e… -