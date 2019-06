wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Dinon riusciamo a capire niente. Più di 30 anni di attività, alcuni ruoli di una notorietà esagerata, tantissimi film che nascevano piccoli e sono diventati grandissimi, ma di lui nonovviamente i fatti,dell’infanzia difficile (divorzi, molti spostamenti, dislessia non diagnosticata e quindi scuola mollata), la vita in Canada, le origini miste e l’arrivo tardi in America, ma lui rimane una sfinge. Probabilmenteanche di altri attori noti, ma a differenza lorosi rifiuta di tenere una maschera, di farci credere di conoscerlo, si rifiuta di creare un personaggio pubblico.. Solitario, un po’ ascetico anche se non per forza intimista e di certo ombroso. Là dove tutti gli attori (specialmente se hollywoodiani) si sforzano di risultare simpatici, gioviali, alla mano e divertenti,no. Ride se ...

MilanoCitExpo : L’affascinante caso di Keanu Reeves, l’attore di cui sappiamo poco o nulla #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Rk0P0 : lo sto studiando adesso il caso dell’apprendimento della lingua da parte dei sordi e dei bambini non udenti nati in… - PassioneCalc10 : L’aneddoto sull’allenamento mentale svolto da #Pochettino rende ancor più affascinante questo grande tecnico. Non si lascia nulla al caso . -