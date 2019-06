Cina | salpa “Oceano Sano” | una crociera per indagare sulla salute delle acque

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) E’ stavo avviato ieri dall’AccademiaScienze dellauno studio in mare, composto da quattro navite da tre diversi porti cinesi che condurranno una serie di ricerchecostiere del Paese asiatico. La, denominata, “Oceano Sano“, è stata organizzata in maniera congiunta da diversi istituti e il suo scopo è di raccogliere dati nel Mare di Bohai, nel Mar Giallo e presso gli estuari del fiume Yangtze e del FiumePerle per facilitare future ricerche. Duequattro navi da ricerca sonote dal porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Altre due imbarcazioni hanno levato l’ancora rispettivamente da Yantai, altra località dello Shandong, e da Guangzhou, nella provincia meridionale del Guangdong. Uno studio multidisciplinare che durerà 10 giorni e dovrebbe fornire una ...